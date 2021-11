AVEZZANO – Yes I Start Up sbarca in Comune di Avezzano: obiettivo stimolare l’imprenditorialità. Il progetto sponsorizzato dall’amministrazione Di Pangrazio, rivolto a donne, giovani che non studiano o lavorano e disoccupati di lunga durata, approda in sala consiliare, venerdì 26, alle 10.30. Qui, gli aspiranti imprenditori potranno conoscere le opportunità formative e le linee di finanziamento dedicate a chi vuole mettersi in proprio e fare impresa. Per questo, l’amministrazione ha voluto spalancare le porte di Palazzo di città al convegno dal carattere divulgativo e pratico, studiato per fare luce sulle attività di formazione e sui fondi a dedicati a chi vuole mettersi in proprio dove, oltre agli amministratori, il vice sindaco, Domenico Di Berardino, il consigliere regionale, Mario Quaglieri, e i consiglieri comunali, Lucio Mercogliano e Carmine Silvagni, parteciperanno Giancarlo Proietto e Nicola Patrizi dell’Ente nazionale microcredito e Daniela Patuzzi di Invitalia.

“L’amministrazione”, affermano Mercogliano e Silvagni, “è impegnata su più fronti per dare sostegno alle attività esistenti e per stimolare la nascita di nuove imprese. Il convegno con i tecnici del Microcredito e Invitalia impegnate con le amministrazioni locali, le associazioni e gli enti di formazione a dare tutte le informazioni per sapere come avviare un’impresa va proprio in quella direzione”. All’appuntamento in Municipio parteciperà anche un testimonial: il neo-imprenditore Ercole Del Negro di Farm4Trade racconterà il percorso che lo ha portato ad aprire un’azienda di successo.

I consiglieri Mercogliamo e Silvagni forniranno ulteriori dettagli sugli aiuti alle imprese deliberati nell’ultimo consiglio comunale per favorire la ripartenza del settore produttivo. Il convegno sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook del Comune di Avezzano