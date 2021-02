L’alpinista e divulgatore è il protagonista di due appuntamenti digitali, rivolti a curiosi e appassionati che vogliono scoprire come vivere la montagna al massimo della sicurezza senza perdere il piacere della scoperta

Ci sono diversi modi di vivere la montagna, dalla semplice contemplazione alla sfida delle ascese, in tutti i casi però serve un approccio profondo e magari qualche consiglio da parte di chi conosce al meglio la materia. Consigli pratici che è ben disposto a concedere Hervé Barmasse, professionista dell’alpinismo ma anche guida alpina, divulgatore e storyteller. Dal Cervino alle vette internazionali, Barmasse ha maturato esperienze, conoscenze e una visione sugli aspetti più complessi della mountain experience che condividerà nell’evento digitale Audi Mountaineering Workshop.

Sabato 27 febbraio alle 17:30, in una diretta streaming dedicata, l’atleta è protagonista di un appuntamento pensato per chi progetta una uscita di sci alpinismo.

In montagna, non si può improvvisare: vale per la preparazione fisica propedeutica, le tecniche di base, le attrezzature, i materiali ed è proprio su questi aspetti che l’atleta si concentrerà in questo dialogo digitale dal vivo per tutti gli appassionati, neofiti e non, all’ascolto.

Contesto del workshop, Madonna di Campiglio, località di livello internazionale per chi vive la montagna e gli sport invernali, e giusto ambito per una riflessione anche sulla sostenibilità tra natura, persone, mobilità del futuro (il marchio tedesco dell’automotive è partner della location)

Il 28 febbraio, un secondo appuntamento con Barmasse è previsto nell’ambito del nuovo appuntamento Audi Talks: Intelligent Performance. Con l’alpinista, dialogheranno anche l’apneista Alessia Zecchini, più volte mondiale e detentrice di record nella sua disciplina, e il pilota Dindo Capello, una carriera di successo nell’automobilismo coronata anche da tre vittorie nell’iconica 24 Ore di Le Mans. Alpinismo, immersione in apnea, automobilismo: tre ambiti in cui performance e sicurezza devono poter coesistere, in cui l’obiettivo è spingersi sempre un po’ più avanti ma senza perdere il controllo e governando gli imprevisti. Barmasse, Zecchini e Capello si confronteranno quindi sulle modalità e gli approcci che rendono possibili, in ambito sportivo, risultati e azzardi.