AVEZZANO – E’ stato Simba a trovarli sepolti sotto la neve, un pastore tedesco nato in Germania del Nucleo Carabinieri Cinofili di Bologna. Con lui in Valle Majelama c’è anche Bayla, un’altra femmina di pastore tedesco: sono cani speciali, addestrati per la ricerca di corpi umani.

I corsi basici di questi formidabili animali si tengono a Ahrbergen in Bassa Sassonia e nel 2015 hanno effettuato anche dei corsi per abilitarli trovare cadaveri nelle acque.

I due animali erano arrivati ieri in Abruzzo e dopo un giorno di allenamento a Ovindoli (L’Aquila) sono stati spediti sul Velino per le ricerche dei quattro dispersi dal 24 gennaio scorso, col tragico epilogo di oggi: 3 corpi recuperati, uno individuato e che verrà portato alla luce domani, clima permettendo.