Via libera alla presentazione delle istanze per il cd. reddito di libertà a favore delle donne vittime di violenza di genere, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai Servizi Sociali . Lo rende noto l’INPS nella Circolare n. 166/2021 in cui diffonde il modulo che le donne interessate dovranno compilare. L’articolo 105-bis del dl n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020 ha introdotto il cd. Reddito di Libertà con l’obiettivo di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. La misura, attuata con il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 (G.U. n. 172/2021), consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici mesi (per un totale, quindi, di 4.800€).