L’AQUILA – Da oggi, mercoledì 03 febbraio, è disponibile su tutte le piattaforme streaming e digital stores il nuovo singolo “Vinco Tutto O Vinco Niente” dell’Abruzzese Blessiu

“Vinco Tutto O Vinco Niente”, dal sound pop/rock è un invito a buttarsi, a rischiare, a vivere il presente e a non aver paura di perdere mettendosi in gioco. Nel ritornello c’è un richiamo alla voglia di libertà, l’artista si chiede in che modo raggiungerla e la soluzione forse è nelle strofe.

“Vinco tutto o vinco niente, vinco tutto se sono pronto a perdere” recita un verso della seconda strofa.

Il pezzo scritto e composto da Blessiu e suonato da Marco Torge (chitarra solista), Vincenzo Pocetta (chitarra ritmica), Gianluca Occhiuzzi (basso) e Davide D’Elia (batteria).

Collegato all’uscita sui digital store, a partire sempre dal 03 febbraio, sarà disponibile su YouTube il video girato interamente ad Avezzano prodotto dall’etichetta discografica Anima Dischi.

“Si vince niente quando si sta fermi sull’attenti, quando si è frenati e non si vive il presente. Si vince tutto quando ci si mette in gioco, quando si rischia e non si ha paura di perdere.”

Per ascoltare il brano “Vinco Tutto o vinco niente” è possibile collegarsi: https://open.spotify.com/track/7aPlfHVB00Y1SGnm8BDfSM

Il videoclip ufficiale di “Vinco tutto o vinco niente” è disponibile al seguente link: https://youtu.be/lWysHrH0Ob4

