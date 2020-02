Oscar 2020: al vincitore miglior cortometraggio il plauso di Sulmonacinema

L’associazione Sulmonacinema e il Sulmona International Film Festival gioiscono della vittoria, agli Oscar 2020, del cortometraggio The Neighbors’ Window (USA) di Marshall Curry. L’opera ha trionfato nella sezione “Live Action Short Film”.

La 37^ edizione del Sulmona International Film Festival 2019 aveva visto vincitore per il Best Editing proprio Marshall Curry per The Neighbors’ Window (USA) con la seguente motivazione: Un montaggio fondamentale per restituire il gioco di specchi che caratterizza l’interazione tra i personaggi e il crescendo delicato della psicologia della protagonista, culminante nella rottura finale di un ritmo binario.

Finalisti a Hollywood altri tre lavori visti e premiati a Sulmona nel novembre 2019: A sister di Delphine Girard, Sister di Siqi Song, Memorable di Bruno Collet.

La vetrina abruzzese, grazie a un accurato lavoro di selezione da parte della direzione artistica, si dimostra ancora una volta in grado di intercettare il meglio delle produzioni cinematografiche mondiali.

Attualmente sono aperte le iscrizioni per il 38° Sulmona International Film Festival, che si terrà a novembre 2020. Tutte le informazioni sul sito www.sulmonafilmfestival.com.

