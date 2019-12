Villaggio di Babbo Natale e spettacolo teatrale “Chi ha incastrato Babbo Natale?”

TEATROZETA Stagione Teatrale per bambini PAPAVERI e PAPERE 2019/2020, presso GRAN CINEMA TEATRO ZETA – Parco delle Arti – L’Aquila Loc. Monticchio

Presenta

DOMENICA 22 DICEMBRE DALLE ORE 16

VILLAGGIO DI BABBO NATALE



Ogni bambino deve portare la letterina a MAMMA ELFA per il timbro magico

e dopo…

tutti a consegnarla

a BABBO NATALE

A seguire

22 dicembre 2019 ORE 17,30

Compagnia SEVEN CULT – Teatro Tor Bella Monaca presenta

“Chi ha incastrato BABBO NATALE?”

di Alioscia Viccaro

con Marco Prosperini, Maddalena Rizzi, Livia Caputo, Roberta Gentili, Alioscia Viccaro

Scene Tiziano Fario

Costumi Silvia Gambardella

Musiche Marco Abbondanzieri

Il giorno della vigilia nella casa di Babbo Natale tutto è pronto per la distribuzione dei regali a tutti i bambini del mondo. Purtroppo però la mattina, al risveglio, Babbo Natale si trova di fronte a un imprevisto che genera grande scompiglio e molta preoccupazione: il regalo speciale, che ogni anno lui assegna a un bambino particolarmente bisognoso, è misteriosamente scomparso.

Questo avvenimento potrebbe distruggere la credibilità e l’affidabilità di Babbo Natale. Per impedire ciò e risolvere il caso che sembra molto intricato, viene chiamato l’ispettore dei sogni e delle favole, l’investigatore Perlino. Tra indizi e sospetti, canzoni e gag, e una scenografia che si apre e chiude come un Pop-Up, l’investigatore Perlino dovrà ripristinare la giustizia e ritrovare il regalo speciale, smascherando il responsabile del misfatto. Una prova difficile per il nostro eroe: sarà stato l’ambizioso capo aiutante di Babbo Natale, Mastro M., o la gelosissima Befana, oppure uno dei due stravaganti aiutanti Flip e Flop? Un mistero che ci racconterà, tra le pieghe della storia, quanto è importante per ognuno di noi la presenza e l’aiuto degli altri. E così, proprio questa disposizione verso il prossimo sarà la spinta necessaria a Perlino per rispondere alla domanda che tutti si fanno: chi ha incastrato Babbo Natale?

