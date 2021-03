L’Aquila – Si è svolta nella mattinata odierna il passaggio delle consegne tra il Direttore uscente Dirigente Generale Ing. Stefano Marsella e il nuovo Direttore Regionale reggente, Dirigente Generale Ing. Felice Di Pardo.

L’ing. Marsella lascia L’Abruzzo per assumere l’incarico di Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento.

L’Ing. Di Pardo, molisano di origine, attualmente Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche, conosce molto bene la realtà abruzzese per aver ricoperto, per circa due anni, l’incarico di Comandante Provinciale di Teramo durante l’emergenza terremoto del 6 aprile 2009, assumendo anche incarichi di coordinamento e gestione nella stessa emergenza.

Il Nuovo Direttore, negli ultimi anni, ha ricoperto molti incarichi dirigenziali presso i Comandi provinciali di Ascoli Piceno, Campobasso, Potenza e Catanzaro ed inoltre è stato impegnato in importanti incarichi a Roma, presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Al nuovo Direttore vanno gli auguri di benvenuto e di buon lavoro da parte di tutti i Vigili del Fuoco dell’Abruzzo.

VVF: gli auguri del sindaco Biondi al nuovo direttore regionale Di Pardo

“A nome della municipalità aquilana formulo al nuovo direttore regionale dei Vigli del fuoco, Felice Di Pardo, i migliori auguri di buon lavoro. In attesa di conoscerlo personalmente confermo sin d’ora la massima disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare con il Corpo con la ferma convinzione che il dialogo tra istituzioni dello Stato sia utile e necessario per il bene della comunità. All’uscente Stefano Marsella i migliori auguri di buon lavoro per il suo percorso professionale e un ringraziamento per la proficua sinergia instaurata durante il suo periodo di permanenza in Abruzzo. Una cooperazione che ha generato importanti risultati, conseguiti anche al suo prezioso apporto, quali l’istituzione della scuola di formazione dei Vigili del fuoco e l’accordo per la costruzione della nuova sede del Comando in via Panella, di cui il Comune sarà soggetto attuatore. Un rapporto rinsaldato durante i drammatici giorni degli incendi che la scorsa estate hanno funestato la frazione di Arischia e i quartieri di Pettino-Cansatessa, domati a seguito di un intenso e durissimo lavoro che ha coinvolto Vigili del fuoco, Alpini, volontari di Protezione civile e personale dell’ente comunale”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.