Tanta Africa e Asia e un po’ di Sud America: sono le ‘rotte’ principali di chi si rivolge alla Medicina del viaggiatore della Asl 1 Abruzzo prima di partire, per vacanza o altri motivi, per luoghi esotici. Il servizio Asl, che fa capo al dott. Enrico Giansante, direttore Siesp (servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica) offre una consulenza a 360 gradi, dando tutte le informazioni all’utente sui comportamenti da tenere una volta giunti a destinazione, indicando farmaci da portare con sé e, se necessario, somministrando il vaccino specifico prima della partenza. Insomma, una guida completa per proteggersi da malattie e infezioni in aree che presentano specifici rischi.

L’attività della Medicina del viaggiatore rientra nella gamma delle molteplici azioni di prevenzione messe in campo, sul territorio provinciale, dalla direzione Asl guidata dal manager Ferdinando Romano.

Per fruire del servizio e sottoporsi all’eventuale vaccinazione è necessario prenotarsi con congruo anticipo, anche un mese prima della partenza. Per quanto riguarda i vaccini, quello della febbre gialla è obbligatorio in alcuni paesi, gli altri sono raccomandati. La consulenza della Asl è gratuita e si paga solo l’eventuale vaccino. Gli operatori Asl, a seconda della località da raggiungere, illustrano all’utente tutto

ciò che c’è da sapere. Orari e sedi. Il servizio medicina del viaggiatore Asl è presente su tutto il territorio

provinciale.

L’Aquila: ospedale San Salvatore, edificio 12, piano terra, ingresso C, ore 9-13 dal lunedì al venerdì e dalle 15 alle 17 il lunedì e il giovedì. 0862/368702.

Avezzano: distretto sanitario di via Monte Velino, dal lunedì al venerdì, ore 9-13.

0863/499879.

Sulmona: via Gorizia; da lunedì al giovedì, ore 8.50-12.40; mercoledì ore 15.30-16.30.

0864 499601.

Complessivamente, nell’ultimo anno, nelle tre sedi della Asl, alla Medicina del viaggiatore si sono rivolte oltre 600 persone, in ampia misura per motivi di vacanza. Mete: le preferite sono l’Africa (Tanzania, Kenia, Costa d’Avorio, Capo Verde), e l’Asia (India, Thailandia, Indonesia, Malesia), seguite dal Sudamerica (Brasile, Bolivia, Perù). Il picco dei viaggi si registra tra maggio e luglio, con una leggera ripresa in autunno. L’utente che si rivolge al servizio Asl appartiene a diverse fasce d’età, da 20 a 70

anni.