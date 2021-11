L’AQUILA – A seguito dei lavori di messa in sicurezza della torre civica sono state riaperte al transito veicolare e pedonale le strade circostanti Palazzo Margherita.

Tornano fruibili via Cavour in senso unico da via Sallustio in direzione Piazza Palazzo e via delle Aquile, senso unico in direzione piazza Santa Margherita (piazzetta dei Gesuiti).