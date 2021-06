L’AQUILA – Un’isola pedonale oraria interesserà l’area di piazza Duomo e corso Federico II per il periodo estivo. Lo ha stabilito la Giunta comunale, approvando una delibera proposta dall’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti.

In particolare, dal 28 giugno al 26 settembre, sarà istituita un’isola pedonale a corso Federico II (tratto via dei Giardini/piazza Duomo), piazza Duomo, via Simeonibus (tratto via dei Ramieri, via dell’Arcivescovado), via Sassa (eccetto la parte in zona rossa), piazza san Biagio, via Indipendenza e piazza San Marco. L’isola pedonale sarà in funzione dalle 19 alle 24 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, e dalle 11 del sabato alle 24 di domenica.

Il divieto di circolazione nelle strade e piazze inserite nell’isola pedonale, nelle ore in cui questa sarà attiva, non si applicherà ai veicoli in servizio pubblico di emergenza e delle Forze dell’Ordine, al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, munite di apposito contrassegno, ai residenti e domiciliati diretti ad autorimesse o aree di sosta private site all’interno dell’area o che necessitino di attraversarla per raggiungere l’abitazione, ai velocipedi (tradizionali e a pedalata assistita), ai monopattini elettrici e agli altri mezzi previsti dalla deliberazione della Giunta.

“Proseguiamo sulla strada di consentire sempre di più agli aquilani di riappropriarsi del bellissimo centro storico della nostra città – ha osservato l’assessore Mannetti -, in particolare nel periodo estivo, quando la frequentazione del cuore dell’Aquila da parte dei pedoni è più elevata. Il provvedimento è stato il frutto di una mediazione tra le parti in causa, cercando di accontentare il maggior numero degli interessati alla problematica, avendo consapevolezza che non è possibile soddisfare gli interessi di tutti e che quelli pubblici sono sempre prevalenti”.