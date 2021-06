L’AQUILA – “Pensavamo di averle viste tutte, invece, è da due giorni che l’assessora Mannetti, dopo averci sorpreso con le collinette volanti (da lei definite attraversamenti pedonali) sulla ss 80 e la ss 17, continua a deliziarci con un’altra cervellotica e incomprensibile segnaletica dedicata alle biciclette, da lei definita rete di mobilità ciclistica d’emergenza.

A questo punto viene da chiedersi quale emergenza giustifica l’uso delle bici? L’emergenza era accontentare qualche fruitore di mezzi a pedalata assistita che gira per la città? La Mannetti forse non si è accorta che in questo modo ha creato l’emergenza, quando mezzi pesanti o di soccorso si incroceranno in contemporanea al passaggio dei mezzi a pedale. Come ella dovrebbe sapere la circolazione delle bici va disciplinata in aree extra veicolari, tranne nei passaggi obbligatori (vedi incroci), ma pare disinteressarsene forse perché più concentrata a dare alle strade cittadine un tocco di colore che sta creando perplessità e ironia da parte dei cittadini aquilani. Grazie alla sua fantasiosa iniziativa, ritroveremo delle carreggiate ridimensionate dal permesso al passaggio delle biciclette in strade già strette. Capiamo che per il titolare della delega alla viabilità la creazione di aree dedicate extra veicolari sia troppo. Tuttavia tanta è stata la pazienza finora dimostrata, da parte nostra, nei confronti delle sue personali iniziative, di cui né la giunta e né il consiglio comunale sono mai stati informati”.

Così in una nota Stefano Morelli coordinatore comunale di Forza Italia e Giorgio De Matteis capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale di L’Aquila