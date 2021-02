L’AQUILA – “Mobilitarsi serve, sempre. Grazie all’attivarsi risoluto e collettivo sostenuto da residenti ed esercenti, siamo riusciti ad ottenere una risposta rapida dalla Provincia, esattamente nella direzione da noi proposta: lavori in somma urgenza e uso temporaneo del suolo adiacente, per il ripristino della viabilità per Poggio Santa Maria. Siamo felici che gli uffici della Provincia abbiamo potuto dare rapidamente seguito ai nostri suggerimenti, e li ringraziamo; così come pure diamo merito al consigliere Rocci per la sua impareggiabile attenzione al tema della campagna elettorale, che certamente ha sollecitato positivamente le sue parole; peccato non sia stato lui a porre il problema nè soprattutto soluzioni percorribili in seno al consiglio provinciale, lui che solo adesso è stato costretto a pasticciare un comunicato stampa.

Grazie alla segnalazione e alle proposte che abbiamo portato alla provincia, il settore viabilità ci ha comunicato che nel giro di un paio di giorni si attiveranno i lavori in somma urgenza. Sono stati predisposti i lavori di ripristino della carreggiata sul terreno adiacente, concordandoli con il proprietario che più di tutti merita il nostro ringraziamento. Bene così! Le frazioni alte tornano ad avere la strada. Così scrivono Quirino Crosta e Paolo Romano sulla viabilità interrotta della provinciale Silvaplana.”