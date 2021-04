L’AQUILA – Una giornata ecologica nazionale, è quello che succederà il 18 aprile in Italia grazie ai volontari della onlus Plastic Free. Appuntamento anche all’Aquila, sempre il 18 aprile, alle 10 davanti la Basilica di Collemaggio per poi dedicarsi a ripulire l’area dell’ex Ospedale psichiatrico giudiziario. Si chiama plogging. E’ un gioco di parole, raccogliere e correre. In realtà non si corre, si cammina e mentre si cammina si raccolgono i rifiuti. In Italia ci sono già decine di migliaia di persone a farlo.

Un’occasione per dare un contributo concreto – 2milioni i chilogrammi di rifiuti già rimossi in Italia – come nelle tradizionali giornate ecologiche, ma anche per dare un forte segnale grazie a una vasta rete nazionale e all’ampio risalto che garantisce. I post di Plastic Free sono sempre visualizzati da milioni di persone. L’anno scorso furono proprio loro a lanciare la campagna contro l’abbandono dei guanti in plastica e per l’uso di mascherine riutilizzabili.

“Stiamo definendo gli ultimi dettagli per l’evento aquilano” – ci spiega Donatella D’Anniballe, insieme ad Angela Incerto referente dell’associazione in città.

“Il 18 aprile puntiamo a coinvolgere 30mila persone in tutto il paese e a raccogliere 100mila chilogrammi di rifiuti“. E’ Christian De Leonardis, referente regionale dell’associazione, che ci guida nella conoscenza dell’associazione.

“Tutto è nato quasi per gioco sui social e poi non ci siamo più fermati”. Le raccolte di Plastic Free sono organizzatissime. “Ogni partecipante si iscrive attraverso la piattaforma e riceve oltre a una maglietta, buste e guanti monouso, anche un’assicurazione. Ogni evento può costare centinaia o migliaia di euro, ed è totalmente finanziato dalle donazioni e dalle sponsorizzazioni.” Ovviamente si presta particolare attenzione anche alle norme anticovid.

Plastic Free Walk, all’Aquila il primo evento lo scorso 31 marzo

“L’assicurazione – conferma anche Donatella – serve a garantire la possibilità di fare qualcosa di utile ma in piena sicurezza.” Non è un caso che ai vari plogging partecipino famiglie intere con bambini anche molto piccoli. “All’Aquila il primo evento in assoluto lo abbiamo tenuto il 31 marzo, siamo partiti dal Parco del Castello e con noi c’era anche un bambino di 8 anni con sua madre”.

Alla fine degli eventi sono le aziende di raccolta dei rifiuti a recuperare i sacchi. E basta andare sui gruppi e le pagine social del movimento per capire che si tratta di montagne di rifiuti. Bastano poche centinaia di metri o pochi chilometri per riempire sacchi e sacchi. “Troviamo e raccogliamo di tutto – racconta Christian – anche se siamo nati soprattutto per sensibilizzare sul tema della plastica”.

Christian è stato uno dei pionieri dell’associazione. Donatella invece ha cominciato da poco. “Ero stanca del lockdown, volevo conoscere nuove persone ma anche dare una mano sia all’ambiente che alla città dell’Aquila. Conoscevo l’associazione e mi sono attivata.” Così, insieme ad Angela, è nato il primo plogging aquilano dello scorso marzo.

A livello nazionale l’associazione è impegnata su più fronti. C’è il walking, ma anche il diving, con raccolte nel mare. Del resto sono 150milioni le tonnellate stimate di plastica già presenti nei mari di cui solo una piccola parte riaffiora e ogni settimana ne mangiamo qualche grammo anche noi. Ma l’associazione gestisce anche progetti di salvaguardia delle tartarughe marine ed è attiva nella scuole per sensibilizzare sui tema plastica e anche concretamente per stimolare l’installazione delle colonnine al posto delle bottigliette.

Appuntamento con la Plastic Free Walk il 18 aprile allora, a L’Aquila. E ad Avezzano, Civita d’Antino, Silvi Marina, Capistrello, Marina di Città Sant’Angelo e altre decine, forse centinaia di località italiane.