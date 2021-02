L’AQUILA – Pubblicata una nuova gara per la verifica della vulnerabilità sismica e la diagnosi energetica di 10 immobili in Abruzzo e Molise. Lo rende noto l’Agenzia del Demanio precisando che sono 85 i beni coinvolti in indagini mirate a esaminarne condizioni strutturali e impiantistiche.

In Abruzzo: sede del Tar L’Aquila, Caserma “Fanti” di Pescara, Comando Provinciale Carabinieri e Comando Regionale della Guardia di Finanza dell’Aquila, Palazzo di Giustizia di Avezzano, Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona, ex Convento dei Celestini di Campli, Palazzo del Genio Civile di Teramo

Per la Caserma dei Carabinieri e dei Cc Forestali di Montereale (L’Aquila), fortemente danneggiata dal sisma 2016, sarà allestita una gara per affidare l’appalto integrato di demolizione e ricostruzione; il progetto, finanziato dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione con 3 mln 961.000 euro, prevede la realizzazione della prima Caserma nZEB (nearly Zero Energy Building), autosufficiente ed ecosostenibile, ad alta prestazione energetica.