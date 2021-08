L’AQUILA – Via libera al nuovo bando per l’area sportiva di Santa Barbara. Dopo la Giunta, è stato approvato anche in commissione consiliare. “Il bando riporta le proposte che formulai un anno fa in Consiglio Comunale volte a ridurre il rischio di un esito deserto – scrive il consigliere comunale Roberto Junior Silveri.

“Ora resta l’approvazione in Consiglio Comunale, la pubblicazione e una importante azione di promozione del bando tra tutti gli operatori del settore.

La problematica della gestione degli impianti sportivi comunali che solo questa amministrazione ha deciso di affrontare non riguarda solo l’impianto di Verde Acqua bensì tutti, tra concesisoni verbali, concesisoni scadute, mancate manutenzioni ordinarie, manutenzioni straordinarie da progettare e finanziare.”