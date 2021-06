PESCARA – La Fispic, Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi, ha scelto di riunirsi in Abruzzo per svolgere il Consiglio Federale e illustrare le ultime novità in vista della stagione agonistica 2021-21. Un’occasione propizia per promuovere ancora una volta la pratica sportiva tra gli ipovedenti e i non vedenti.

L’obiettivo principale della Fispic e, in generale, del Comitato italiano paralimpico (Cip) presieduto da Luca Pancalli, è dare la possibilità ai disabili di uscire dalle loro case e praticare l’attività sportiva. Quando un disabile è messo in condizione di esprimere le proprie qualità si ha una società migliore.

Nell’ambito del Consiglio Federale, venerdì 3 luglio alle ore 10,30, all’Hotel Hermitage di Silvi Marina, in provincia di Teramo, verranno indicate le opportunità di fare sport.

Insieme al presidente della Fispic, il teatino Sandro Di Girolamo, interverranno il Segretario Generale Andrea Cesolini e l’atleta non vedente della Nazionale di Judo Fispic Fabio Serafini. Laureato in Lingue all’Università d’Annunzio di Pescara-Chieti, Serafini, 27enne di Silvi, ha iniziato l’attività sportiva praticando il karate in una palestra della sua città con Franco Palestini allenatore, poi è passato al nuoto vincendo il campionato nazionale e, infine, è tornato alle arti marziali con il jujitsu prima di entrare nel mondo del judo, a Francavilla al Mare, nella CM Fight Academy di Chiara Meucci. Dopo la laurea Serafini, che parla quattro lingue (italiano, inglese, tedesco e finlandese), ha trascorso un periodo in Germania per il progetto Erasmus e, una volta completato il percorso di studi, è stato assunto da un’azienda di Bologna, che opera nel campo dell’informatica, dove si occupa di selezione del personale e consulenza nel settore delle Risorse umane. Ovviamente, anche nel capoluogo emiliano, Fabio continua ad allenarsi nella Dojo Equipe di Paolo Natale.

La visita della Fispic in riva all’Adriatico è anche l’occasione per presentare la nuova partnership di grande prestigio con Aran Cucine, azienda di Atri diventata leader a livello mondiale nel proprio settore e che ha conservato un forte legame con il territorio abruzzese. In rappresentanza dell’Aran Cucine ci sarà Pasquale Consola, Direttore commerciale Italia Aran World e Direttore marketing Mondo.

INTERVERRANNO ALLA CONFERENZA:

Sandro Di Girolamo – Presidente Fispic

Andrea Cesolini – Segretario generale Fispic

Pasquale Consola – Direttore commerciale Italia Aran World e Direttore marketing Mondo

Fabio Serafini – Atleta Fispic Judo