L’AQUILA – “Si esprime soddisfazione per la sottoscrizione dell’accordo di programma da parte del sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi e del presidente della provincia di L’Aquila Angelo Caruso avvenuta il 9 febbraio ed avente ad oggetto la realizzazione della Variante di Sassa.” Così in una nota il Circolo per anziani “Egidio Iannini” nella persona della Presidente Prof. Gianna Colagrande, Rita Giusti, ex presidente del CTP di Sassa, l’associazione volontari di Genzano di Sassa e il Centro Anziani di Poggio Santa Maria.

“Un plauso e un sentito ringraziamento vanno all’amministrazione comunale ed a quella provinciale per l’impegno profuso nella realizzazione di un’opera attesa da anni soprattutto dai numerosi cittadini residenti nella frazione aquilana per la risoluzione dell’annoso problema relativo alla viabilità nella zona.”