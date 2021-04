AVEZZANO – Comune di Avezzano e carabinieri, in aiuto di over 70 e disabili, attivano un servizio di trasporto gratuito con autoambulanza e la prenotazione per le vaccinazioni nella caserma cittadina, che fa capo alla compagnia di compagnia di Avezzano guidata dal capitano Luigi Strianese. “Nell’ottica di contribuire concretamente anche nell’ambito della campagna vaccinale”, ha scritto il comandante provinciale, colonnello Nazareno Santantonio, “il comando generale ha disposto che tutti i comandi di stazione diano un fattivo supporto ai cittadini anziani nelle operazioni di prenotazione telefonica del vaccino. In particolare le persone over 70 che hanno una minore dimestichezza con il web o nessun accesso a Internet”.

Per richiedere l’ausilio i cittadini di Avezzano possono contattare il 112 o recarsi al comando di stazione muniti di tessera sanitaria e documento d’identità. Per facilitare le vaccinazioni anticovid l’amministrazione Di Pangrazio, che ha già messo a disposizione la palestra della scuola Vivenza e “prestato” due dipendenti alla Asl per coadiuvare il personale sanitario, ha istituito un servizio di trasporto personalizzato rivolto alle persone appartenenti alle categorie fragili non deambulanti in particolari situazioni di disagio mediante la messa a disposizione di un’ambulanza o macchina amica con personale qualificato.

“Comune e Arma dei carabinieri’, afferma il sindaco, Gianni Di Pangrazio, “restano in prima linea per facilitare al massimo le vaccinazioni degli over 70 e delle categorie fragili”. L’arma dei carabineri, infatti, ha istituito pure un drive trough in città. “Il servizio di trasporto in forma gratuita”, aggiunge il vice sindaco e assessore al sociale, Domenico Di Berardino, “è affidato in convenzione all’associazione di volontariato della Misericordia”. Per usufruire del trasporto occorre contattare gli indirizzi e mail [email protected]; [email protected] oppure i numeri telefonici (nelle ore di ufficio) 0863501377 oppure 501323.