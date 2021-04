L’AQUILA – Altra giornata complicata a via Ficara. I prenotati per le 14, ci segnalano, stanno entrando solo ora. Si tratta per lo più di anziani e fragili, costretti ad attendere sotto il sole e in situazioni di pericoloso assembramento. Il motivo oggi sarebbe che le dosi non sono pronte. Una scena non nuova purtroppo in queste settimane.