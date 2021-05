L’AQUILA – “Sono molto contento di questa inaugurazione. Il Comune lascia il testimone in mani solide, che potranno contare su una struttura in grado di soddisfare a pieno le esigenze della popolazione”.

È il commento del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a margine dell’apertura del centro vaccini presso la scuola edile di San Vittorino.

“Grazie alla disponibilità di Ance e dell’Ente scuola edile, per cui ringrazio i rispettivi presidenti, Adolfo Cicchetti e Gianni Cirillo, medici, infermieri e cittadini si avvarranno di un edificio di assoluto valore, ben allestito e funzionale”.

“Oltre all’attività svolta nei grandi hub è necessario rendere capillari le vaccinazioni in tutta la provincia e nelle aree più periferiche, come ho detto a più riprese. I vaccini devono essere un diritto garantito per tutti, a prescindere dall’età, dalle condizioni di salute e dal luogo in cui si risiede. Nessun centimetro del territorio provinciale deve essere lasciato indietro: è un impegno che ho preso sia come sindaco della città capoluogo di regione sia come presidente del comitato ristretto dei sindaci. A tal proposito a breve ci saranno importanti novità per le nostre comunità”.