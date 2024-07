L’abbandono di Margherita Battazza, un’84enne disabile e non autosufficiente, nella sua villetta a Montelibretti, è diventato un caso emblematico di negligenza familiare con risvolti tragici.

A metà giugno, Margherita Battazza è stata lasciata sola dalla figlia, Antonella Marrella, che è partita per una vacanza in Abruzzo con i suoi due figli, di 15 e 7 anni. La decisione di Antonella di abbandonare la madre disabile e non autosufficiente ha avuto conseguenze devastanti. Margherita, rimasta senza cibo, acqua e anche senza un telefonino per chiedere aiuto, è stata trovata morta il 12 giugno dai carabinieri, intervenuti per notificare un atto proprio alla 49enne.

Quando i carabinieri sono entrati nella villetta in via dei Salici, hanno trovato Margherita riversa sul pavimento, ancora avvolta nelle lenzuola con cui dormiva. Non si trovava neanche in camera da letto, suggerendo che potesse essersi alzata per chiedere aiuto senza riuscire a farlo.

I primi esami sul corpo non hanno rilevato segni di violenza. Tuttavia, gli investigatori non escludono che il decesso possa essere collegato a una caduta, a un peggioramento delle condizioni di salute o, addirittura, a stenti derivanti dalla mancanza di cura e di alimenti. La comunità di Montelibretti è stata profondamente colpita dalla tragedia.

La fuga pianificata. La vacanza in Abruzzo

Antonella Marrella era partita da qualche giorno con i suoi due figli per una vacanza in Abruzzo, un allontanamento che per gli investigatori somiglia più a una fuga pianificata. La donna aveva preparato documenti falsi e preso appunti su come non lasciare tracce, suggerendo un tentativo di fuga forse verso l’estero.

Inizialmente fermata per abbandono di incapace, Antonella è stata successivamente arrestata per omicidio volontario su ordine della Procura di Tivoli. Gli investigatori avrebbero ritrovato appunti con riferimento all’acquisto di un biglietto che facevano ipotizzare che stesse pianificando una fuga.

La gravità delle accuse riflette la responsabilità morale e legale che incombe sulla donna.