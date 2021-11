FOSSA – Il Progetto in oggetto, finanziato a valere sulle risorse dei fondi RESTART – filone C, di cui al D.L. 78/2015, c.m.i. L.125/2015, Delibera CIPE n.49 del 10/08/2016, promosso da Carsa s.r.l. in partenariato con i comuni di Barisciano, Fontecchio, Fossa e Ocre e realizzato con il supporto ed il patrocinio di USRC si è concluso venerdì 22 ottobre con l’evento di chiusura in occasione del quale è stato presentato l’estratto del video documentario “Riabitare con l’arte”.

Attraverso la produzione di tale documentario, realizzato dal giornalista videomaker Francesco Paolucci, l’Ufficio Speciale ha voluto raccogliere i momenti più significativi del soggiorno degli artisti, che confluiti da tutto il mondo questa estate hanno trovato ispirazione in Abruzzo, dove hanno sperimentato, plasmato e condiviso le loro opere con le comunità.

Il successo del progetto è stato quello di aver saputo coniugare la visibilità internazionale del territorio abruzzese, i network e lo storytelling che gli artisti hanno portato con i valori, le tradizioni e le memorie di luoghi radicati nell’arte e nella storia. La partecipazione delle comunità, di associazioni e rappresentanti del territorio nell’accoglienza, nelle relazioni e nella collaborazione con gli artisti ha saputo non solo promuovere la realizzazione di estemporanee artistiche ma altresì favorire la contaminazione permanente di saperi, culture e tradizioni.

Link video: https://youtu.be/tcYM0Boqhpo

Per maggiori approfondimenti sul progetto è possibile consultare la sezione del sito istituzionale al link:

https://www.usrc.it/attivita/sviluppo-del-territorio/progetti-di-sviluppo/lab-8-riabitare-con-l-arte