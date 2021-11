ROCCA DI MEZZO – Rimandata a causa di un grave lutto che ha colpito la comunità, sabato 20 novembre, torna a Rocca di Mezzo “Urbi & Torbi”, un appuntamento nato nel 2019 per promuovere il centro storico con la degustazione del vino abruzzese .

L’evento è stato organizzato dalla locale Pro Loco. “Per noi è fondamentale far tornare la vita nel nostro borgo, per questo abbiamo riscoperto antiche cantine che ospiteranno 12 case vinicole abruzzesi, ovviamente insieme alla parte food” – ha spiegato a Laquilablog il presidente Sandro Argentieri.

Centro della manifestazione sarà il rione più antico i Tre Archi, storicamente considerato il punto strategico di Rocca di Mezzo, da cui i visitatori potranno apprezzare i bassi, gli archi, i fienili e le vecchie stalle circostanti, restaurate. “ È importante – sottolinea Argentieri – proporre durante i mesi autunnali eventi come questo”.