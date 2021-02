L’AQUILA – Prosegue la quattordicesima stagione dei Mercoledì della Cultura, ancora online. Il 10 Febbraio alle ore 18.15 sarà nostra ospite, in collegamento da Milano, Lorella Carimali, con un intervento dal titolo:

MATEMATICA & LIBERTÀ. NELLA MATEMATICA LA CHIAVE DELLA RINASCITA.

Spesso quello in cui crediamo affonda le radici nel pregiudizio. La matematica è il contrario del pregiudizio: è fatta per i curiosi, e quindi per chiunque abbia voglia di incuriosirsi. Perché un teorema o una formula mettono in gioco la nostra fantasia e la nostra creatività non meno di un’opera d’arte, e ci consentono di interpretare il mondo con occhi più acuti e mente più aperta. La matematica ci offre la possibilità di ripensare noi stessi e il mondo che ci circonda, e ci regala la libertà di diventare ciò che vogliamo essere.

L’evento potrà essere seguito tramite:

diretta streaming collegandosi a www.univaq.it/live;

piattaforma TEAMS > gruppo “I mercoledì della cultura” > codice “mhgxhct”

Lorella Carimali insegna Matematica e Fisica presso il Liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano. Impegnata in progetti sperimentali per l’istruzione e la formazione, nel 2017 è stata premiata tra i dieci migliori insegnanti italiani dell’Italian Teacher Prize e nel 2018 è stata selezionata dalla Varkey Foundation tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize, il Nobel per l’insegnamento.