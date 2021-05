L’AQUILA – Massimo Prosperococco è stato eletto nel Senato Accademico dell’Univaq, Università degli studi dell’Aquila, con un numero di preferenze singole che superano di molto la metà dei votanti.

“Un risultato importante che condivido con voi tutti e di cui ringrazio uno ad uno i tantissimi miei colleghi che mi hanno votato e appoggiato, dandomi la loro fondamentale e piena fiducia per rappresentarli nell’organo di Governace più importante dell’Ateneo – scrive Prosperococco sui social -. Ora viene la parte difficile che è quella di avere un ruolo di prima linea e non di retroguardia nell’interesse dell’Università tutta, in particolare dei mie colleghi e della nostra città in cui l’Ateneo è motore culturale ed economico fondamentale e per questo come sempre bisogna condividere e studiare”.