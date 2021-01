Proseguendo nella sua attività di formazione avanzata, che svolge ormai da un trentennio a livello internazionale, l’International School of Space Science, diretta dal Prof. Umberto Villante, Professore Emerito di Fisica dello Spazio dell’Università dell’Aquila, ha organizzato un corso dal titolo “Dynamical Systems and Machine Learning Approaches to Sun-Earth Relations”. In conseguenza della pandemia il corso si svolgerà via web nel periodo 1-5 febbraio, sulla piattaforma dell’Università dell’Aquila e sarà diretto dai proff. G. Consolini, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, e D. Del Moro dell’Università di Roma Tor Vergata.

La dinamica del Sole influisce fortemente sull’ambiente interplanetario e circumterrestre, provocando fenomeni che hanno un grande impatto sulle attività antropiche. In passato, la risposta del sistema magnetosfera-ionosfera terrestre ai cambiamenti del vento solare e delle condizioni interplanetarie dovute all’attività solare è stata ampiamente studiata, mostrando come la dinamica del sistema accoppiato vento solare-magnetosfera-ionosfera assomigli a quello di un sistema complesso, mostrando caratteristiche invarianti di scala, turbolenza e un comportamento quasi critico. Il corso, dedicato a queste tematiche di grande interesse ed attualità, si inserisce nell’ambito di un programma pluriennale di corsi dedicati allo Space Weather, coordinato dal Prof. M. Vellante dell’Università degli Studi dell’Aquila

Per la partecipazione al corso, il Consiglio Scientifico dell’International School of Space Science ha selezionato cinquanta giovani, sulla base delle loro esperienze, competenze ed interesse, garantendo la partecipazione anche a giovani meritevoli provenienti da Paesi in via di sviluppo. In qualità di docenti, come tradizione della Scuola, parteciperanno i più autorevoli scienziati del settore.