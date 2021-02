Dal prossimo mese di Marzo avranno inizio le sedute di test di ingresso per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico che utilizzano il formato a valenza nazionale TOLC (Test On-Line CISIA) del Consorzio CISIA. A causa del perdurare delle restrizioni imposte dall’emergenza causata dal COVID-19 e in considerazione dell’esperienza molto positiva riscontrata nello scorso anno, l’Università degli Studi dell’Aquila ha deciso di continuare ad erogare i TOLC nella modalità a distanza denominata [email protected] anche per le prime tornate del 2021.

Al servizio di un crescente numero di corsi di studio, i test vengono erogati nei formati TOLC-I (Ingegneria), TOLC-E (Economia), TOLC-S (Scienze), TOLC-B (Biologia) e TOLF-F (Farmacia), e distribuiti in varie sessioni durante l’anno. Dal Mese di Marzo (11 e 12 Marzo) saranno erogati dal nostro Ateneo i TOLC-I, mentre per tutti gli altri TOLC (B, E, F, S) l’erogazione partirà dal mese di Maggio.

Alla luce del gran numero di iscrizioni registrate lo scorso anno, gli studenti interessati sono invitati a prenotarsi al più presto per il tipo di test previsto per l’orientamento in ingresso o per l’ammissione al corso di studio prescelto. Nella tabella seguente viene fornito un riepilogo dei corsi di studio che adottano i test CISIA, la tipologia di test e le modalità di ingresso.