L’AQUILA – La professoressa Antonella Nuzzaci, docente di Pedagogia sperimentale al Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila, presidente del consiglio di Area Didattica in Educazione e Servizio Sociale, ha vinto il premio “Women for Culture and for Peace International Award”. Si tratta di un riconoscimento assegnato da una giuria internazionale a sette donne, la cui personalità ha avuto e ha modo di esprimersi in ambito accademico, sociale e culturale a livello mondiale.

La presidente del Premio è Marina Pratici, ambasciatrice della Cultura Italiana nel mondo, Gran Dama della Cultura Europea, pluriaccademica, poetessa e critico letterario.

L’edizione 2021 è stata assegnata alla fondatrice dell’Accademia Mondiale della Letteratura Moderna Alondra Gutièrrez Vargas (Costarica), all’attrice Anila Varfi (Albania), all’imprenditrice Saskia Arkema (Olanda), alla giornalista Lucy Ash (Inghilterra), alla pedagogista e docente universitaria Antonella Nuzzaci (Italia), alla poetessa Lovelyn P Eyo (Nigeria), alla scrittrice e poetessa Gladys Maria Montolìo (Stati Uniti d’America) e alla formatrice coach Carla Soria (Italia-Ecuador).

“Sono profondamente onorata di aver ricevuto questo premio, soprattutto per i contenuti a cui esso rinvia – dichiara Antonella Nuzzaci – Cultura e pace sono due facce della stessa medaglia e principi ispiratori della giustizia sociale e del mio lavoro. Ritengo che questo premio non possa considerarsi personale, ma sia fondamentalmente il simbolo di un patrimonio collettivo che rispecchia il lavoro di tutte le donne che si trovano ogni giorno ad affrontare con tenacia le difficoltà della vita per costruire ‘pratiche di pace’, anche nella quotidianità della loro esistenza”.