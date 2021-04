L’AQUILA – Elezioni universitarie per il rinnovo degli organi accademici di ateneo, trionfo dell’Udu L’Aquila, storica organizzazione studentesca della città, negli organi centrali dell’Ateneo: 74,96% al Senato, 82,97% all’Adsu, 80,87% al Comitato di Gestione degli Impianti sportivi, e 83,39% alla Cru. Di oggi, inoltre, la notizia, dopo mesi di mobilitazioni, della delibera della Giunta regionale che stanzia le somme per coprire tutti gli idonei non beneficiari delle borse di studio.

Il commento dell’Udu L’Aquila: “Il momento difficile dal primo lockdown ad oggi, le elezioni on line, i momenti di aggregazione ridotti a videochiamate non hanno ridotto la fiducia degli studenti nell’Unione degli Universitari, che anzi è stata per tutto questo periodo, e non solo nel periodo elettorale, un punto di riferimento nelle difficoltà. Questo grande risultato ci consegna la responsabilità delle necessità, dei diritti e delle aspirazioni di studentesse e studenti di Univaq che ci hanno votato in massa e che siamo orgogliosi di continuare a rappresentare”