L’AQUILA – “Ho presieduto la riunione dell’Unità di Crisi, che si è svolta a L’Aquila, per analizzare l’andamento epidemiologico settimanale” spiega Marco Marsilio, Presidente della Giunta regionale abruzzese.

“L’indice RT si è attestato a 0.89 presentando un dato migliore rispetto alla scorsa settimana quando era a 0.95. Molto positiva anche la pressione ospedaliera sia riguardo ai posti letto in terapia intensiva, inferiore al 10%, sia per quelli occupati in area non critica, inferiore al 15%. L’incidenza dei casi per 100.000 abitanti è scesa a 36 contro i 57 della scorsa settimana. Speriamo che questo trend continui per passare in zona bianca alla scadenza della terza settimana.”