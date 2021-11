PESCARA – Riunita l’unità di crisi a seguito della quale Marco Marsilio si è soffermato con la stampare per fare il punto della situazione. L’Abruzzo, ha spiegato il Presidente della Regione Abruzzo, non rischia il giallo ma i contagi soprattutto tra i più giovani crescono. In effetti il 25% dell’incremento dell’ultima settimana si registra nella fascia di età sotto i 13 anni, cioè tra i non vaccinati. Per ora non sono previste misure restrittive particolari nelle scuole.