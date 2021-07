TERAMO – Sabato 10 luglio 2021, al Parco della Pace di Pineto, si terrà il concerto racconto da Vince Tempera insieme a Sylvia Pagni. Vince Tempera è uno dei tasselli importanti della musica leggera italiana, sia come compositore arrangiatore sia come direttore d’orchestra. Il suo nome è legato a tanti successi nazionali e internazionali.

I più lo ricordano come direttore d’orchestra nella varie stagioni del Festival di San Remo, ma lui è autore anche di tante musiche memorabili che ci hanno accompagnato nella nostra infanzia, come Goldrake Ufo Robot, Anna dai capelli rossi, etc… Una delle sue opere musicali nel 2003 è stata utilizzata persino dal regista Quentin Tarantino per il film Kill Bill, portando il suo nome di compositore alla ribalta internazionale.

Il concerto di sabato 10 luglio sarà un itinerario musicale, ricordando le sue opere più note insieme a Sylvia Pagni, il tutto grazie ad una collaborazione sfociata tra i due artisti presso l’Accademia dello Spettacolo S.L.M. di Pineto e grazie alla città di Pineto. E’ previsto anche un ricordo di Raffaella Carrà con l’intervento di Assunta Di Basilico che ha collaborato con lei nel programma RAI “Ricomincio da Due”.

Il M° Sylvia Pagni, artista pinetese, attualmente collabora come autrice con Mediaset R.T.I. sezione Musica ed è direttrice artistica e cofondatrice dell’Accademia dello Spettacolo S.L.M., è considerata a livello internazionale la Gorni Kramer in gonnella. E’ stata e sarà giurata del programma Mediaset “All together now” oltre ad essere stata la pianista presso Teatro alla Scala di Milano con i tre tenori Placido Domingo – Luciano Pavarotti – Jose Carreras.

I componenti del concerto racconto sono i seguenti:

M° Vince Tempera – Pianoforte

M° Sylvia Pagni – Pianoforte – Fisarmonica – Voce

Talucci Davide Pianoforte – Keyboards – Voce

Diego Amadio – Basso Elettrico

Jacopo Sabbatucci – Batteria Percussioni

Fabio Tucci – Batteria Percussioni

Assunta Di Basilico – voce

Loris Cattunar – voce

Presentatore: giornalista Luca Maggitti