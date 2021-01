L’AQUILA – Un’azienda su due fatica a trovare lavoratori specializzati. Secondo Manpower, il 47% delle aziende non riesce a trovare lavoratori con le giuste competenze. Nelle imprese con più di 250 occupati questo dato sale all’84%. Qualcosa non funziona, considerando che nel 2018, le Regioni hanno speso 2,4 miliardi di euro in politiche di formazione.

Per aiutare i giovani lavoratori, la soluzione c’è e si chiama ITS. Gli istituti tecnici superiori, sono percorsi post-diploma alternativi all’università. L’ 80% degli studenti che frequentano un ITS, trovano un lavoro entro un anno dal termine del percorso. La percentuale è così alta perché il percorso di studi è costruito sulla basi di quello che le aziende richiedono. In Abruzzo ci sono 5 aree e, da pochi giorni, ne è stata anticipata una sesta.

Ma cosa sono gli Its?

Gli Its, alternativa alla formazione universitaria, sono scuole di specializzazione biennale che formano studente in settori tecnologici all’avanguardia. Essi Rappresentano la risposta italiana alla domanda delle imprese attraverso un’offerta formativa altamente qualificata che unisce istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali del paese. Il 30% della durata dei corsi è svolta in azienda ed il 50% dei docenti proviene dalla aziende. Per accedervi è richiesto il diploma di istruzione secondaria superiore o, in alternativa, quello quadriennale di istruzione e formazione professionale integrato ad un corso annuale di istruzione e formazione tecnica superiore. Una buona conoscenza dell’informatica e della lingua inglese costituisce un requisito preferenziale per l’ammissione alle prove selettive obbligatorie per intraprendere i percorsi ITS.

Un’azienda su due fatica a trovare lavoratori specializzati

Gli Its offrono numerosi corsi che sviluppano metodi per un rapido e qualificato inserimento nel mondo del lavoro. Quasi la metà degli ITS sono concentrati sulle nuove tecnologie. In Abruzzo ci sono 5 aree: agroalimentare, efficienza energetica, meccatronica, moda, trasporti.

L’Istituto Tecnico Superiore Sistema Agroalimentare si trova a Teramo, in risposta ai bisogni formativi e occupazionali delle aziende del comparto agroalimentare ed enogastronomico della Regione Abruzzo.

si trova a Teramo, in risposta ai bisogni formativi e occupazionali delle aziende del comparto agroalimentare ed enogastronomico della Regione Abruzzo. L’Its Efficienza Energetica dell’Aquila diploma esperti nel settore delle energie rinnovabili e nell’efficienza di piccoli e grandi impianti civili e industriali, con particolare attenzione rivolta all’edilizia sostenibile.

dell’Aquila diploma esperti nel settore delle energie rinnovabili e nell’efficienza di piccoli e grandi impianti civili e industriali, con particolare attenzione rivolta all’edilizia sostenibile. L’Istituto Tecnico Superiore Sistema Meccanica di Lanciano forma tecnici competenti e rispondenti alle reali esigenze delle aziende di meccanica, meccatronica, automazione ed automotive.

di Lanciano forma tecnici competenti e rispondenti alle reali esigenze delle aziende di meccanica, meccatronica, automazione ed automotive. La figura del Tecnico Superiore del Sistema Moda dovrà sapere coniugare lo stile e la produzione con le esigenze commerciali e garantire la coerenza stilistica e comunicativa della collezione.

dovrà sapere coniugare lo stile e la produzione con le esigenze commerciali e garantire la coerenza stilistica e comunicativa della collezione. L’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile si trova ad Ortona ed è una scuola di specializzazione nella logistica distributiva e nella mobilità delle persone.

E’ degli ultimi giorni la notizia dell’inserimento di una 6 area che riguarda il turismo. Nell’ambito del piano territoriale triennale 2021-2023 degli interventi per l’Istruzione e Formazione tecnica superiore (ITS), la giunta regionale, su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, ha deciso di attivare le procedure per la costituzione di una nuova Fondazione ITS nella filiera del “Turismo”.