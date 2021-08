ROMA – Un sito per conoscere dove fare i tamponi. Ed è subito boom di visualizzazioni. L’invenzione di due italiani, nata sul sito Faiuntestevai.it, è arrivata ad avere più di 30mila visualizzazioni al giorno. Con una mappa interattiva aiuta a trovare il posto più vicino per i test. Metà degli utenti sono turisti stranieri. Probabilmente anche perché c’è anche una versione in inglese e un’altra in tedesco.

“Alcuni di noi per motivi di viaggio hanno riscontrato molte difficoltà a trovare dove poter effettuare un test Covid, antigenico e sierologico, in Italia che fornisca anche un referto in lingua inglese – spiega all’Agi Alfredo Pirrami, 37 anni, romano, un esperto di sicurezza informatica che è tra i dei fondatori del sito -. Il nostro sistema ha geolocalizzato gli indirizzi delle strutture che eseguono test Covid-19 e creato un formato standard per facilitarne la ricerca e la consultazione anche su mappa”.

Pirrami conclude: “Il vero atout di Faiuntestevai.it è l’affidabilità. Abbiamo implementato un sistema di verifica dei dati per cercare di offrire agli utenti una garanzia sulla validità dei dati delle oltre 4000 strutture presenti sul nostro portale. Da marzo a oggi abbiamo riscontrato un interesse sempre maggiore. Basti pensare che mentre ad aprile avevamo circa 1000 visitatori al giorno, questi sono aumentati a 20000 a luglio e 30000 durante queste settimane di agosto, complice il turismo e l’introduzione del Green Pass”.