L’Aquila. In occasione dell’inizio del Triduo in preparazione alla festa di S. Bernardino da Siena, compatrono dell’Arcidiocesi di L’Aquila, domenica 16 maggio 2021, al termine della messa delle ore 18:30, presieduta da Padre Daniele Di Sipio, Rettore della Basilica di S. Bernardino, verrà benedetto un nuovo busto bronzeo reliquiario del Santo Frate, dove sul petto verrà incastonata una reliquia insigne del corpo di S. Bernardino.

Il busto, opera di Davide Pons, pittore e scultore d’arte francese, realizzato in fusione bronzea, in una fonderia parigina, si ispira all’arte iconica italiana sul Frate Senese. E’ lo stesso autore dell’opera, che scusandosi per la sua assenza alla benedizione del Busto di S. Bernardino, a causa della situazione ancora difficile negli spostamenti dalla Francia all’Italia, a causa della pandemia per il covid-19, che in una lettera alla comunità dei Frati Minori, spiega i criteri ai quali si è ispirato.

Quando, durante il nostro primo incontro in Gerusalemme, padre Daniele Di Sipio mi ha proposto di realizzare un busto reliquiario di san Bernardino, non mi aspettavo di trovarmi sotto lo sguardo

di Silvestro dell’Aquila e Andrea della Robbia, senza parlare delle venerabili reliquie di San Bernardino. Per questa singolare opportunità di poter arricchire, modestamente, il patrimonio storico e artistico della vostra Basilica, non potevo che dare il meglio delle mie capacità artistiche. Il dovere di rispettare il sapere tramesso dalla tradizione, mi ha motivato per cercare di raffigurare un San Bernardino degno della sua santità, intrisa di francescana autorità e, al tempo stesso, di magnanima umanità. Cosi, ho cercato di rivelare la sua consapevolezza di mediatore tra le nostre preghiere e Dio. Sono per tanto contento di consegnare questo busto alla vostra communità, nella speranza che questa mia opera possa contribuire a far crescere la venerazione verso il vostro Santo protettore, la cui intercessione invoco insieme a vuoi.

L’opera, che andrà ad arricchire il patrimonio religioso della basilica di S. Bernardino, è stata realizzata con alcune risorse messe a disposizione dalla comunità dei Frati minori, che svolgono dalla fondazione della Basilica il loro servizio in questo luogo amato dagli aquilani, ma anche un contributo della Fondazione CARISPAQ.

Il Rettore della Basilica di S. Bernardino, Padre Daniele Di Sipio, sentito dalla nostra redazione, parlando di questo momento gioioso in onore di San Bernardino da Siena, ha tenuto a precisare che