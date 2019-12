Un Natale in musica quest’anno alla Chiesa del Suffragio nel tempo di Natale

Nei giorni 29 e 30 dicembre 2019, la Chiesa di Santa Maria del Suffragio sarà un luogo dedicato alla musica sacra natalizia con due concerti molto significativi dal titolo UNA LUCE TRA LE TENEBRE e PROGETTO BACH.

Domenica 29 dicembre, alle 19.15, presso la chiesa di Santa Maria del Suffragio, in Piazza Duomo all’Aquila, si terrà il concerto di Natale “Una luce tra le tenebre”, offerto alla cittadinanza dal Rotaract Club L’Aquila con il sostegno del Comune dell’Aquila.

Sarà questa la seconda edizione di un appuntamento annuale in cui, la cantante Michela Varvaro e l’organista Carlo Ferdinando de Nardis proporranno un viaggio musicale e religioso, attraverso straordinarie pagine di musica sacra, a partire dalle ombre per approdare alla luce del Natale.

Durante il concerto, saranno eseguite musiche di Schubert, Brahms, Franck, Liszt e Yon.

In questo viaggio natalizio attraverso la musica sacra, ancora una volta sarà protagonista ‘l’organo Inzoli 1897’, smontato dalla propria sede dopo il sisma, del 2009 e di nuovo restaurato e ricollocato in chiesa, per la riapertura della Chiesa del Suffragio nel dicembre del 2018, ridando così voce allo strumento che, da centovent’anni, scandisce i riti in questa chiesa, accompagnando i fedeli nel loro percorso verso Dio.

Anche lunedì 30 dicembre 2019, per gli amanti della musica sacra, alle ore 17.30, la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” proporrà un concerto intitolato “Progetto Bach”.

Il programma che vedrà la presenza di Lucia Casagrande Raffi, soprano; di

Elisabetta Pallucchi, contralto; di Giulio Filippetti, tromba; della Corale Novantanove; dell’Orchestra da Camera “Benedetto Marcello”; di Gianfranco Lupidii, leader e di Ettore Maria del Romano, nella veste di direttore del coro ma anche all’organo e Konzertmeister, sarà interamente sacro e dedicato alle pagine più famose dell’Oratorio di Natale di J.S. Bach.

Ecco in sintesi le musiche che verranno eseguite:

JOHANN SEBASTIAN BACH

Sei Lob und Preis mit Ehren, Motette BWV 231 Wie soll ich dich empfangen, Choral BWV 248 (Weihnachts-Oratorium I) Wachet! betet! betet! wachet!, Chor BWV 70 Widerstehe doch der Sünde, Kantate BWV 54 Jauchzet Gott in allen Landen, Kantate BWV 51 Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten, Duett BWV 78 Ehre sei dir, Gott, gesungen, Chor BWV 248 (Weihnachts-Oratorium V) Brich an, o schönes Morgenlicht, Choral BWV 248 (Weihnachts-Oratorium II) Nun lob, mein Seel, den Herren, Chor BWV 28.

Sarà questo un modo attraverso il quale meditare con la musica sacra sul grande mistero della nascita del Figlio di Dio.

