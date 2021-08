L’AQUILA – La formazione del Pescara ha conquistato la seconda edizione della “Coppa della pace Città dell’Aquila” riservato alla categoria “Pulcini”. Al secondo posto la squadra de L’Aquila Soccer School.

L’iniziativa si è svolta ieri, domenica 29 agosto, sul campo del Federale all’Aquila ed è stata organizzata da L’Aquila Soccer School del duo Maurizio Ianni e Fabrizio Rossi, in collaborazione con l’associazione Mamme per L’Aquila”.

Oltre al Pescara e a L’Aquila Soccer School, hanno partecipato le squadre Scacco Matto Avezzano e Valle Peligna.

“Ringraziamo la Scuola Calcio Pescara, Scacco Matto Avezzano e Valle Peligna per aver accolto il nostro invito – dicono i dirigenti de L’Aquila Soccer School – e le insuperabili Mamme per L’Aquila per la collaborazione nell’organizzazione di un evento unico!”.

E’ stata proprio una bella festa di sport: i giovanissimi calciatori (l’iniziativa è stata riservata ai ragazzi nati negli anni 2011 e 2012), oltre a giocare a calcio, hanno potuto, durante la pausa delle gare, visitare la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, accompagnati dalla guida turistica Carla Ciccozzi che ha raccontato loro la storia di Celestino V e della Perdonanza Celestiniana.

Inoltre tutti i ragazzi si sono divertiti a guardare, nei momenti dell’apertura della seconda edizione della “Coppa della pace Città dell’Aquila” l’esibizione dei Bandierai dei Quattro Quarti.

“Le premiazioni vedranno vincitrici tutte le squadre sotto il simbolo della pace, come avrebbe voluto Celestino V – affermano le rappresentanti dell’associazione Mamme per L’Aquila -. Si ringraziano il Comune di L’Aquila, la Regione Abruzzo, Fondazione Carispaq, Onlus Antonio Padovani, Gavioli Restauri e Spazio Conad per aver sostenuto l’evento”.