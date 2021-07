MONTESILVANO – Si è tenuta nella Sala Consiliare del Comune di Montesilvano la presentazione della terza tappa del “Torneo serie nazionale di Beach Volley”, in programma a Montesilvano da domani all’11 luglio.

Oggi e domani la kermesse vedrà impegnate le coppie maschili e femminili U20.

La finalissima di domenica 11 luglio sarà trasmessa in diretta su Rete8, e sul Canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo, sul sito internet Sport2U, e su OA Sport.

Fabio Di Camillo – Presidente della Fipav Abruzzo: “Ringrazio il Comune e la Regione per l’importante contributo dato. Dobbiamo unire sport e turismo per valorizzare la nostra regione. Questo evento è un vero segnale di ripartenza. Siamo pronti per lavorare insieme per il bene dell’Abruzzo. Abbiamo più di 50 volontari e ringraziamo la Beach Sport di Alba Adriatica e la Ceteas Volley Montesilvano per questo. Voglio chiudere con un appello per fare squadra. Una squadra formata dalla politica, dalle federazioni sportive e dagli operatori turistici. L’Abruzzo deve diventare una destinazione turistica sportiva. Ringrazio gli sponsor che ci hanno sostenuto e tutte le persone coinvolte”.

Guido Liris – Assessore regionale allo Sport: “ Voglio ringraziare chi sarà impegnato in questa manifestazione . La Regione Abruzzo vuole essere madrina dei grandi eventi. L’impegno sarà massimo da parte nostra. I grandi eventi sono motivo di attrazione indispensabile per ricostruire un marketing competitivo. Questo evento, come del resto tutti gli eventi creano un movimento per l’intero territorio. L’obiettivo è far conoscere la bellezza della nostra regione e lavoriamo per questo”.

Alessandro Pompei – Assessore comunale allo Sport : “Il Comune di Montesilvano è sempre al fianco degli eventi sportivi. Con la pallavolo c’è sicuramente una grande sintonia. Abbiamo accolto tantissimi eventi con ospiti, gare nazionali e sitting volley. Come amministrazione investiamo molto dal punto di vista sportivo e ci crediamo. Eventi come questo portano Montesilvano sul panorama nazionale creando un grandissimo movimento. Porto i saluti del sindaco che per motivi istituzionali non è potuto intervenire. Invito tutti a venirci a trovare in questi giorni”.

Fabio Galli – Referente nazionale Beach Volley “ E’ sicuramente una delle manifestazioni più prestigiose organizzate dalla Federazione Italiana Pallavolo e settore beach volley. Montesilvano sarà un punto di riferimento di questo campionato nazionale, e il CR FIPAV Abruzzo è una garanzia. Saranno cinque giorni di gioco tra U20 ( 7/8 luglio maschile/femminile), e assoluto ( 9/10/11 luglio maschile/femminile). Auspico che l’Abruzzo diventi un punto fermo per quanto riguarda il beach nazionale, e che sia il primo di una serie di eventi organizzati insieme. In bocca al lupo ai tecnici, agli atleti, volontari e amministratori. Ci saranno i migliori giocatori e giocatrici di beach volley, e il livello tecnico sarà molto alto”.

Caterina De Marinis – resp. Club Italia Beach Volley / allenatrice nazionale : “ Sono emozionata e contenta di ripartire con questo grande evento di beach volley. Sono felice per la mia regione e per il movimento. L’Abruzzo è rappresentato da moltissimi atleti, il primo su tutti è sicuramente Paolo Nicolai, ma abbiamo atleti e atlete davvero meritevoli che hanno contribuito a portare in alto il nome della nostra regione. Sono motivo di orgoglio. Mi auguro che il comitato regionale possa organizzare altri eventi per far appassionare i giovani a questo sport”.

Dario Da Roit – Abba Luxury Estate : “Porto i saluti di tutta la società e del presidente Abbondanza. Ringraziamo il presidente regionale Fabio Di Camillo per aver dato la possibilità al nostro brand di essere presente. Da 2 anni siamo sponsor della squadra di Pineto, impegnata nel campionato di Serie A3, e siamo vicini quindi al mondo della pallavolo e dello sport. E’ un momento ancora delicato per le società e le associazioni sportive, ma la presenza di questo evento deve essere motivo di ripartenza. In bocca al lupo a tutti.”

Tutte le info della tappa, calendari e risultati:

NAZIONALE

maschile https://beachvolley.federvolley.it/node/39956

femminile https://beachvolley.federvolley.it/node/39957

UNDER 20

maschile https://beachvolley.federvolley.it/node/40073

femminile https://beachvolley.federvolley.it/node/40074