L’AQUILA – Prosegue il giro di audizioni della Commissione di Garanzia e Controllo del Consiglio comunale dell’Aquila. Presieduta da Giustino Masciocco, la la commissione, sempre guidata da un consigliere di minoranza, ha tra i suoi compiti proprio il monitoraggio dell’azione amministrativa e la verifica del programma di mandato.

Ascoltati oggi in commissione il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Turismo Fabrizia Aquilio, per fare il punto sulle scelte dell’amministrazione su turismo e cultura.

Tre grosse aree dell’amministrazione, inquadrate negli uffici per i Progetti Speciali, nel Cultura e nel Turismo.

Conferme, pandemia permettendo, per l’ormai consolidato cartellone di questi anni, con i Cantieri dell’Immaginario e il Jazz. Tra le novità il dossier per la Capitale della Cultura, i cui progetti, ha spiegato Biondi, il Comune vorrebbe comunque portare avanti. Si spera in tal senso anche in uno sforzo del ministro Franceschini che, proprio in virtù della pandemia, potrebbe decidere di finanziarie tutte le finaliste della “competizione”.

La Perdonanza Unesco

C’è poi il capitolo Unesco. Ora si tratta di dare forza e gambe al titolo avuto l’anno scorso. Il Comune si è mosso sia in direzione del Fondo per la rievocazione storica, sia, questa la novità del 2021, presso il Mibac per ottenere finanziamenti in virtù di riconoscimento.

Altra novità la previsione di 100mila euro in più nel fondo per le attività dirette, che passa quindi a 300mila euro, per sostenere le istituzioni cittadine per i danni della pandemia.

Capitolo Musei e strutture. Il Maxxi dovrebbe aprire a breve mentre il Munda è ormai museo autonomo. Si lavora per chiudere la ricostruzione del San Filippo. Tra le varie ipotesi poi c’è anche il monastero di Santa Caterina, su Via Sassa, il cantiere è iniziato e il sindaco ci vedrebbe bene una Casa della Cultura. I lavori, iniziati a dicembre, dovrebbero concludersi nel 2022.

Il consigliere Lelio De Santis ha posto poi il problema della biblioteca provinciale, chiedendo di riportarla in qualche modo in Centro. Per l’amministrazione la sede naturale della biblioteca è quella storica, del Quarto Cantone, ma il sindaco si è detto disponibile a vedere se c’è l’interesse da parte della Regione e se ci sono strutture comunali in centro dove portarla nelle more dei lavori.

E’ toccato poi all’assessore Aquilio fare il punto sulle politiche del turismo. Ha illustrato ai commissari gli indirizzi del piano presentato qualche giorno fa Sollecitazioni sono arrivate da diversi consiglieri. Palumbo ha riproposto il problema dei camperisti e degli scarsi posti a disposizioni, così come quello dei parcheggi a ridosso del Centro. D’Angelo, infine, ha chiesto di valorizzare tutta la montagna aquilana e di non concentrarsi solo sul Gran Sasso.