L’AQUILA – Tra le azioni previste nell’ambito della programmazione turistica del Comune, programmazione messa nero su bianco lo scorso febbraio con una delibera di Giunta comunale, era prevista anche la ristampa delle guide turistiche. E il Comune ha ora disposto la ristampa della guida “L’Aquila e il suo territorio”, una cui versione in pdf è disponibile anche sul portale del Comune www.quilaquila.it. La tiratura della pubblicazione sarà di 15mila copie. Saranno in distribuzione attraverso l’Info Point Iat di piazza Battaglione degli Alpini, presso i titolari degli esercizi alberghieri e di ristorazione, dagli esercenti e presumibilmente anche nel secondo Info Point presso in corso di attivazione presso l’ex bar dell’Hotel Cristallo di Fonte Cerreto.

La stampa, il costo è di 0,63 centesimi di euro per ogni copia per un totale di 9mila 828 euro, è stata affidata alla ditta Creative di M. CREA & C con sede in Torrevecchia Teatina in provincia di Chieti. Procede dunque a tappe forzate il lavoro di preparazione all’accoglienza dei turisti, già presenti in buon numero in città.

E’ in corso come detto l’attivazione di un secondo info point del Comune a Fonte Cerreto e inoltre l’assessorato al Turismo ha un piano per rifare tutta la segnaletica e la cartellonistica turistica della città.

L’auspicio di tutti, chiaramente, è che si ripeta in qualche modo il boom dell’anno passato e i segnali in tal senso sono positivi.