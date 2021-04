L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila parteciperà alla Borsa internazionale per il turismo (Bit) di Milano, una delle più importanti rassegne di settore in campo mondiale, che si svolgerà dal 9 all’11 maggio in modalità on line, per via dell’epidemia da coronavirus in corso.

“Saremo presenti alla Bit Digital Edition – ha osservato l’assessore al Turismo, Fabrizia Aquilio – in quanto, anche in periodo di emergenza, la stessa rappresenta in ogni caso l’appuntamento annuale fieristico più importante nell’ambito della divulgazione turistica delle bellezze del nostro Paese”.

“L’importante afflusso turistico registrato in città nella scorsa stagione estiva – ha proseguito Aquilio – dimostra come la partecipazione al contesto milanese dello scorso anno, assieme alle altre importanti iniziative di promozione turistiche delle quali ha goduto il territorio aquilano per la prima volta in assoluto (spot negli snodi ferroviari ed autostradali e nei centri commerciali di Roma, guide turistiche, sito turistico del Comune, cartoline con QR code e così via), hanno fornito dei risultati molto significativi”.

L’assessore Fabrizia Aquilio ha ritenuto “utile, ai fini promozionali, essere quindi presenti anche in questa nuova esperienza di Fiera che, grazie a un’innovativa piattaforma che permette di restare connessi con il mercato, facilita il dialogo tra domanda e offerta. Per questo è importante consentire agli operatori turistici della Città di far conoscer le proposte e i servizi che essi possono offrire”.

Aquilio ha quindi invitato gli stessi operatori turistici a partecipare “in modo massiccio” alla fiera, comunicando alla casella di posta [email protected] i rispettivi contatti al fine di formalizzare l’adesione come co-espositori nello stand virtuale del Comune dell’Aquila.

Data la tempistica ridotta, si invitano gli interessati a comunicare il loro interesse tempestivamente e, comunque, entro e non oltre il giorno 12 aprile 2021.