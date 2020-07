L’AQUILA – “La proposta di legge al Parlamento nazionale di iniziativa legislativa riguardante i tribunali minori rappresenta certamente un’iniziativa importante a tutela dei presidi giudiziari di Sulmona, Lanciano, Vasto e Avezzano ma al contempo è evidente che il progetto presentato necessiti dell’approvazione delle Camere e del sostegno economico della Regione”.

Il consigliere regionale Marianna Scoccia interviene così a commento della seduta della Commissione Bilancio svoltasi ieri mattina a L’Aquila.

“Ritengo che il compito della Giunta sia quello di stanziare risorse che sostengano in maniera tangibile le strutture, risorse che al momento non è possibile quantificare perché materia di finanza statale, in tal modo i costi per la riorganizzazione dei Tribunali rischiano di confluire interamente sulle spalle dei Comuni. È impensabile che un’amministrazione comunale possa sostenere da sola tali costi, ancor più nell’ottica della grave emergenza economica che attraversiamo. Ho annunciato pertanto che sosterrò il progetto di legge a condizione che i Comuni non siano lasciati soli”.

“Presenterò inoltre un emendamento affinché le spese di funzionamento siano distribuite equamente in quota parte alla Regione e ai Comuni”, aggiunge la Scoccia.

“Sono da sempre al fianco dei Tribunali Abruzzesi: lo sono stata come assessore provinciale e come sindaco. Ancora di più oggi, come consigliere regionale, sono e sarò in prima linea per salvaguardare i nostri presidi giudiziari”, conclude.