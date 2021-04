L’AQUILA – “Il gruppo parlamentare ( Lega ) è alle prese con la calendarizzazione del progetto di legge a tutela dei Presidi giudiziari di Sulmona, Lanciano, Vasto e Avezzano in quanto la loro definitiva soppressione significherebbe disagi ulteriori e gravosi per la popolazione residente che, per vedere tutelati i propri diritti, dovrebbe affrontare viaggi per le sedi centrali di Chieti e L’Aquila. La Lega è da sempre in prima linea per la salvaguardia dei tribunali minori , battaglia che ho sposato prima da sindaco e poi da consigliere regionale“.