ROMA – “Questo pomeriggio, oltre che in qualità di deputata abruzzese, ho ricevuto su delega della Presidente del Gruppo Pd, Debora Serracchiani, la delegazione dei sindaci abruzzesi di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio; Sulmona, Anna Maria Casini; Lanciano, Mario Pupillo e Vasto, Francesco Menna; oltre al presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso. Insieme a loro, anche i presidenti degli Ordini degli Avvocati”.

Lo dichiara la deputata del Pd, Stefania Pezzopane che aggiunge: “Siamo in campo per raggiungere un importante risultato per i tribunali d’Abruzzo: ottenere la proroga dei tribunali fino al settembre 2024, due anni in più, per costruire una soluzione definitiva. Ho presentato in tal senso nei tempi giusti un emendamento a mia prima firma al Decreto Riaperture/Proroghe che è stato segnalato dal Gruppo del Partito Democratico tra quelli prioritari, che compaiono nell’elenco pubblicato degli emendamenti segnalati. La segnalazione è fondamentale per essere portato alla discussione delle commissioni competenti. Ringrazio i sindaci ed i Presidenti degli ordini degli avvocati per l’incontro e uniti cerchiamo di portare a casa il risultato”.