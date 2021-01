L’AQUILA – Tre grossi maremmani girano liberi per Coppito 3 impaurendo cittadini e cani di piccola taglia, così come successo ad un meticcio. A denunciare l’accaduto sul gruppo Facebook Progetti C.a.s.e. e M.u.p. è il proprietario del cagnolino quasi attaccato.

Tre grossi maremmani girano liberi per Coppito 3

Mentre i due stavano facendo una passeggiata, 3 cani di razza maremmana senza guinzaglio ma con collare, quindi di proprietà, si stavano avvicinando al piccolo animale a mo’ di “cavalli infurianti” come spiega l’utente. Fortunatamente il pericolo è stato scampato grazie ad un signora che vive al piano terra del progetto case che si è subito accorta della situazione di pericolo per il cane.

Non è la prima volta che accadono episodi del genere

Qualche giorno prima, infatti, una scena simile è stata vissuta da una signora. Cani di grossa taglia come il maremmano, se non addestrati, possono essere un pericolo anche per i bambini.

Salvare un cane dalla strada o averlo in casa come un figlio, è un gesto di grande amore

Avere un animale domestico, però, comporta anche tanta responsabilità. Episodi di questo genere, infatti, oltre ad essere un pericolo per gli altri, sono gravosi anche per l’animale stesso che rischia di essere soppresso se considerato pericoloso, o se la lesione inflitta risulta molto grave o, in casi estremi, se si verificata una fatalità. Inoltre, la legge attribuisce al proprietario ogni responsabilità, civile o penale, per i danni causati dal proprio animale domestico, obbligandolo a risarcire tutti i danni.