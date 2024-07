Trasporto scolastico, Palumbo contro l’assessore Tursini: “Promesse non mantenute sui costi aggiuntivi”

L’AQUILA – La replica di Stefano Palumbo, consigliere comunale del Pd e presidente della commissione di Garanzia e Controllo in merito ai costi aggiuntivi del trasporto scolastico: “Nel corso della seduta di quinta Commissione Consiliare tenutasi il 10 luglio 2024, l’assessore prese impegni chiari: rateizzare il debito contratto dalle famiglie che hanno usufruito del servizio di prescuola aggiuntivo a quello del trasporto scolastico, ed eliminare il vincolo di pagamento del prescuola per chi usufruisce dello scuolabus per il prossimo anno scolastico. Una promessa che aveva il sapore di giustizia sociale e di attenzione alle esigenze delle famiglie. Purtroppo, a distanza di settimane, nulla è stato fatto. Le famiglie, già gravate da difficoltà economiche, attendono invano un intervento concreto. Questa mancanza di azione è l’ennesima dimostrazione di una politica distante dai bisogni reali dei cittadini, fatta di parole vuote e promesse non mantenute. A pochi giorni dalla scadenza delle iscrizioni, fissata per il 28 luglio, molte famiglie hanno smesso di attendere per non perdere la possibilità di iscrivere i propri figli ai servizi di scuolabus e mensa scolastica, e hanno saldato l’intero debito accettando il regolamento che prevede ancora l’obbligo di pagare il prescuola, per chi vuole fruire dello scuolabus. È inaccettabile che chi è al governo cittadino giochi con le aspettative delle famiglie, lasciandole in balia di decisioni rimandate e di problemi irrisolti. I cittadini dell’Aquila meritano di meglio, certamente politici che alle parole facciano seguire i fatti.”