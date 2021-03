SAN PIO DELLA CAMERE – IN AGGIORNAMENTO – Drammatico epilogo a San Pio delle Camere dove oggi c’è stato un crollo in un cantiere di un’abitazione privata. Due operai sono finiti sotto le macerie. Le operazioni di scavo sono ancora in corso ma per i due non c’è stato niente da fare.

Si trattava di un fabbricato danneggiato dal sisma ed in corso di ristrutturazione. Sul posto erano arrivati i vigili del fuoco e le forze di sicurezza. In volo anche un elicottero per il trasporto dei feriti. L’area era stata transennata e sul posto c’è anche il primo cittadino di San Pio delle Camere, Pio Feneziani.