TORNIMPARTE – La Partita del Cuore o dei Polmoni” diventa maggiorenne. Diciottesima edizione senza alcuna interruzione; sempre in campo, con la gioia nel cuore. E’ la partita del calcio tornimpartese, un modo per ritrovarsi a distanza di anni… vecchi amici che ripercorrono gli anni di gloriose militanze nei campionati locali sin dai primi anni ’70.

Il nostro orgoglio è quello di avere in campo calciatori di ogni età; per uno scampolo di partita, anche qualche ultra sessantenne. Oggi il Tornimparte Calcio milita nel campionato di Promozione e si appresta a vivere una nuova stagione calcistica. Nel rispetto delle regole, l’appuntamento è per venerdì 13 agosto dalle ore 16,00 presso il Campo Sportivo di Palombaia di Tornimparte. Replicheremo la formula dello scorso anno in cui le numerose presenze in campo richiesero un mini torneo nella formula del triangolare. Alle squadre classiche delle “Vecchie Glorie” e “Vecchie Seghe” si aggiunsero gli “Sbotici”… e fu un grande successo. Come ogni anno, le maglie per questa nuova edizione sono già pronte per essere indossate. Purtroppo, per i noti problemi, anche quest’anno non possiamo disputare le partite dei bambini “Future Glorie”. Si spera in un prossimo futuro di ritornare con un evento più ampio e completo. A fine partita, non potrà mancare la cena. Per chi vorrà, ci ritroveremo presso l’Agriturismo Ruella a Colle San Vito di Tornimparte.