TORNIMPARTE – “Al distretto sanitario di base di Tornimparte, in seguito all’interruzione dei collegamenti telefonici, non c’è stata né chiusura né interruzione di pubblico servizio” Lo precisa la Asl.

Il guasto del 24 e 25 marzo scorsi, dovuto a fatti accidentali, non ha avuto ripercussioni poiché l’attività è stata subito organizzata in modo da assicurare continuità di prestazione agli utenti. Parte del personale amministrativo e sanitario è stato temporaneamente spostato agli uffici della “Ex-O.N.P.I.” a L’Aquila, in modo da consentire la fruizione del servizio Cure Domiciliari. Contemporaneamente, allo sportello di Tornimparte, era in servizio un’operatrice amministrativa incaricata di fornire tutte le necessarie informazioni agli utenti . Inoltre, tutte le visite specialistiche ambulatoriali, programmate nella mattina di mercoledì 24, sono state regolarmente garantite. L’utenza del territorio, a breve, potrà contare sulla riapertura del poliambulatorio di Pizzoli in quanto la postazione Usca, che vi è ospitata, si trasferirà in un’altra sede pronta ad accoglierla.